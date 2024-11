Moviola Lazio Ludogorets: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la quinta giornata dell’Europa League 2024/25: moviola Lazio Ludogorets

1′ Fischio d’inizio, è cominciata Lazio Ludogorets.

27′ Pellegrini ferma una ripartenza avversaria e si prende il primo cartellino giallo della partita.

36′ Guendouzi innesca la ripartenza biancoceleste, ma viene steso da Witry. Ammonito il difensore del Ludogorets.

42′ Tchaouna interrompe una ripartenza degli avversari e viene ammonito dal direttore di gara.

45′ Termina il primo tempo del match tra Lazio e Ludogorets.

46′ Comincia il secondo tempo all’Olimpico.

59′ Brutto intervento di Gigot. Ammonito anche lui per i biancocelesti.

72′ Doppia ammonizione per la Lazio: prima Rovella per un fallo che interrompe la ripartenza del Ludogorets e poi Patric per proteste.

73′ Controllo Var del direttore di gara per un possibile calcio di rigore per la Lazio. Steso Isaksen in area di rigore.

75′ L’arbitro decide di non assegnare il rigore.

81′ Ammonito Pedro Naressi.

84′ Ammonito anche Isaksen per aver fermato una ripartenza avversaria.

90′ + 5′ Termina il match dell’Olimpico.