Moviola Lazio Genoa, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti all’Olimpico

Moviola Lazio Genoa, termina con una magnifica vittoria il match per i biancocelesti! Gli episodi dubbi accaduti all’Olimpico

Nella giornata di ieri è andata in scena Lazio Genoa presso lo Stadio Olimpico, gara valevole per il 2° turno del campionato Serie A 2026/27! I biancocelesti sono riusciti a strappare tre punti preziosi grazie alla rete firmata Frattesi! Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori di Gennaro Gattuso. Di seguito l’analisi sugli episodi dubbi accaduti sul manto erboso.

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Corriere dello Sport

«Perde forse qualcosa per strada Feliciani, c’è una mezza rissa nel finale di partita, figlia di tanti piccoli nervosismi che il direttore di gara non è riuscito a disinnescare nonostante i 24 falli fischiati. Sugli episodi cruciali, però (due possibili tocchi di mano e un contatto su Ostigard) l’arbitro di Teramo vede comunque bene. In totale saranno tre i cartellini gialli, più quello comminato a De Rossi per proteste».

NIENTE RIGORI – «Cross di Isaksen, Vasquez ha le braccia dietro la schiena, pallone sul petto. Ancora, cross di Lazzari, davanti a lui c’è Ostigard, il pallone tocca il ginocchio destro. Si lamenta Ostigard, chiede il rigore per un contatto con Lazzari: troppo poco».

RISCHIO – «Rischia Zaccagni per il faccia a faccia con Amorim: dopo il doppio giallo (giusto) di Feliciani, il capitano della Lazio si avvicina minaccioso all’avversario. Vero, è stata spesso fermato con diversi falli (e qui l’arbitro poteva fare prevenzione), ma reagire così…».

SENZA FALLO – «E’ regolare l’azione che ha portato al gol (decisivo) dell’1-0 di Frattesi: Nuno Tavares nella progressione “brucia” Ellertsson senza commettere alcun fallo, è l’esterno del Genoa che cerca di recuperare, provando ad aggrapparsi».

Gazzetta dello Sport

«Al 4’ di recupero del secondo tempo, proteste di Ostigard dopo un contrasto con Lazzari in area biancoceleste a seguito di corner: leggera trattenuta e contatto basso (lamenta una botta sul piede destro),troppo poco per dare rigore. Sempre nel recupero, scintille fra Zaccagni e Amorim, entrambi ammoniti da Feliciani».