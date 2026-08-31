Fabiani lavora alle uscite! Ci sono dei dubbi sul futuro di Lazzari e Pellegrini

Manuel Lazzari e Luca Pellegrini lasceranno la Lazio nell’ultimo giorno di calciomercato? Ecco cosa filtra sui due esterni di Gennaro Gattuso

Le ultime ore di mercato potrebbero regalare ancora qualche movimento in casa Lazio. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è infatti concentrato non soltanto sulle eventuali operazioni in entrata, ma soprattutto sulla necessità di ridurre una rosa che presenta ancora diversi esuberi.

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Con il tempo che stringe verso la chiusura della sessione estiva, il club biancoceleste valuta le possibili soluzioni per quei giocatori che rischiano di trovare poco spazio nelle gerarchie di Gennaro Gattuso. Tra i nomi più discussi c’è quello di Manuel Lazzari, terzino destro che negli ultimi mesi è sembrato ai margini del progetto tecnico.

L’esterno italiano è entrato soltanto nel finale della gara dell’Olimpico contro il Genoa, una scelta che ha alimentato ulteriormente i dubbi sul suo futuro. Su di lui hanno mostrato interesse Cagliari e Monza, ma la sua permanenza a Formello non è da escludere completamente.

Lazzari può restare per l’emergenza sulla fascia

La situazione di Lazzari resta infatti legata anche alle condizioni della rosa attuale. La carta d’identità di Adam Marusic, non più giovanissimo, rappresenta un elemento di valutazione importante per la società.

Nonostante l’ex SPAL sembri oggi più lontano dal centro del progetto, la Lazio potrebbe decidere di trattenerlo proprio per non rimanere scoperta in una zona del campo delicata. La sua esperienza e la capacità di garantire corsa sulla fascia potrebbero rivelarsi utili nel corso della stagione.

Per questo motivo, eventuali offerte concrete negli ultimi giorni di mercato dovranno essere valutate con attenzione da Fabiani, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di liberare spazio e quella di mantenere una rosa competitiva.

Il caso Pellegrini: da titolare a terza scelta

Un altro nome sotto osservazione è quello di Luca Pellegrini, protagonista di una situazione particolare all’interno della rosa biancoceleste. Il terzino classe ’99 sembra infatti essere scivolato indietro nelle gerarchie, diventando di fatto una terza scelta sulla corsia mancina.

Davanti a lui, infatti, nelle valutazioni dello staff tecnico ci sono Alfonso Pedraza e Nuno Tavares, due alternative che attualmente sembrano avere maggiore considerazione.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile interesse del Como e di alcune opportunità provenienti dalla Premier League, ma al momento non risultano offerte concrete per il giocatore. La situazione potrebbe cambiare nelle ultime ore della finestra di mercato, ma senza proposte convincenti appare complicato immaginare una partenza.

La priorità della Lazio resta dunque quella di alleggerire l’organico, ma senza perdere giocatori che potrebbero comunque tornare utili durante una stagione lunga. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il destino di Lazzari e Pellegrini.