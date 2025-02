Moviola Inter Lazio: l’episodio chiave del match

Condividi via email

L’episodio chiave della moviola del match Inter Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Fischio d’inizio a San Siro.

14′ Il primo ammonito del match è Asllani per un duro fallo a centrocampo su Mattia Zaccagni. Era diffidato e salterà un’eventuale semifinale d’andata.

33′ Ammonito anche Isaksen. Secondo Fabbri ha simulato un contatto al limite dell’area con Zielinski.

36′ Altra ammonizione in casa Lazio. Questa volta il cartellino è per Pellegrini per un fallo su Frattesi.

39′ Inter in vantaggio. Gol di Arnautovic al volo da fuori area.

45′ Annunciati tre minuti di recupero.

45′ + 3′ Termina il primo tempo a San Siro.

46′ Inizia il secondo tempo a San Siro.

75′ Rigore per l’Inter. Correa steso in area da Gigot, che viene ammonito.

77′ Calhanoglu non sbaglia, Mandas battuto. 2-0 per i nerazzurri.

79′ Ibrahimovic subito ammonito.