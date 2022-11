Moviola Feyenoord Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/23: moviola Feyenoord Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Feyenoord e Lazio, valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irfan Peljto.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

65′ Gol del Feyenoord – Lancio in profondità per Gimenez che si infila tra i due centrali, stoppa entrando in area e, dopo un batti e ribatti, riesce a spingere in rete. Grandi proteste laziali per un contatto Gimenez-Provedel in occasione del gol, check tra l’arbitro e la sala VAR che però ha poi convalidato la rete.