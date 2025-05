Moviola Empoli Lazio, CorSport impietoso: «Arbitro Colombo come un bambino nel parco»

Condividi via email

Moviola Empoli Lazio, il commento di CorSport sulla condotta di Colombo e di Abisso al VAR nella sfida di ieri

Moviola Empoli Lazio. Ad aver giocato un ruolo importante nella partita di ieri allo stadio Castellani della Lazio è stato l’arbitro Colombo e il suo assistente Abisso, al VAR. I biancocelesti sono riusciti ad imporsi nonostante sia stato negato loro un tiro dal dischetto per fallo di Marianucci su Pedro da dietro non fischiato dal direttore di gara.

Ciò che sorprende ancora di più è il fatto che non ci sia stata nessuna chiamata dal VAR per quest’intervento sul quale si è espresso il quotidiano Corriere dello Sport in termini poco elogianti. Il voto del giornale al direttore di gara è infatti un pesante 4,5 mentre ad Abisso è stato destinato un 5. Errato anche il doppio giallo sul centravanti dell’Empoli Colombo, cui seconda ammonizione è stata eccessiva.