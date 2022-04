Mourinho: «Spero che l’Inter vinca lo scudetto. Arbitro? Oggi è stato bravo»

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro l’Inter

PRESTAZIONE – «Loro sono troppa Inter, sono la squadra più forte del campionato con giocatori forti in tutti gli aspetti, sia tattico che fisico, hanno tanti animali (ride ndr). Per vincere contro di loro devi essere perfetto e non lo siamo stati, siamo stati bravi ma non perfetti. Nel secondo tempo abbiamo preso gol da palla inattiva, anche se i miei sapevano della loro forza. Dopo così tanto tempo preferisco perdere contro una squadra così forte».

ARBITRO – «E’ stato bravo, perché la partita era difficile e sentita, sia per noi che per loro. Sono felice per lui, perché ha fatto una buona gara e credo che gli assistenti lo abbiano aiutato».

COSA MANCA ALLA ROMA – «Manca tanto, anche giocatori, esperienza. Squadre come l’Inter paga per avere Gosens in panchina, noi non lo facciamo, lavoriamo con ragazzi anche giovani ed è solo un esempio. La squadra oggi è più squadra di tre mesi fa a tutti i livelli e penso che la nostra proposta di gioco è stata positiva».

CORO INTER – «L’Inter mi ama e io amo loro, ma io voglio vincere tutte le partite. Adesso posso dire che spero che vincano loro lo Scudetto».