Mourinho: «È proprio vero che se vinci il derby vai in paradiso, ma noi...»

José Mourinho, dopo la vittoria della Roma contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN: ecco le sue parole

LE DICHIARAZIONI – «Era una partita difficile. Le squadre di Giampaolo sono sempre molto organizzate, con una propria filosofia. È proprio vero che a Roma se vinci il Derby va in paradiso, se lo perdi è un disastro totale. Siamo riusciti ad avere i piedi per terra. Oggi abbiamo fatto tre punti in una partita difficile. Se ci fosse un altro allenatore, secondo me, si parlerebbe di calcio fantastico. Siccome sono io… Nel secondo tempo abbiamo gestito molto bene ma non abbiamo osato. Se avessimo fatto il secondo gol, la partita sarebbe finita. C’è sempre uno stadio nel quale non riesco a vincere: in Inghilterra era il Newcastle, in Italia è Genova».