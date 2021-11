Ancora una volta Mourinho ha sbottato contro gli arbitri dopo il deludente pareggio con il Bodo Glimt: attacchi sensati o soliti alibi?

Mourinho e gli arbitri, un amore che non potrà mai nascere. Sin dai tempi gloriosi delle manette il feeling non è proprio mai sbocciato tra i fischietti di tutta Europa e il tecnico portoghese. Lo Special One ha sbandierato di nuovo quanto l’opinione sull’operato dei giudici non sia esattamente delle migliori.