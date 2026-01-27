Connect with us

Calciomercato

Motta Lazio, è stata resa nota l’ufficialità! Il portiere si lega ai colori biancocelesti: il comunicato

Published

4 ore ago

on

By

Motta 5 hero
Foto Lazio Calcio

Motta Lazio, ora arriva la conferma! Il classe 2005 vestirà la maglia biancoceleste d’ora in poi. Il comunicato della società

Il mercato in casa Lazio sta intensificando le proprie trame! Nella mattinata odierna è arrivata un’importante comunicazione dalla società biancoceleste attraverso un comunicato che denota l’ufficialità dell’operazione targata Edoardo Motta! Ve lo riportiamo di seguito:

«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919.

S.S. Lazio agree signing of Edoardo Motta from Associazione Calcio Reggiana 1919.

The 21-year-old goalkeeper has put pen to paper on a long-term contract with S.S. Lazio after agreeing personal terms and successfully passing a medical».

LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×