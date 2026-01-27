Calciomercato
Motta Lazio, è stata resa nota l’ufficialità! Il portiere si lega ai colori biancocelesti: il comunicato
Motta Lazio, ora arriva la conferma! Il classe 2005 vestirà la maglia biancoceleste d’ora in poi. Il comunicato della società
Il mercato in casa Lazio sta intensificando le proprie trame! Nella mattinata odierna è arrivata un’importante comunicazione dalla società biancoceleste attraverso un comunicato che denota l’ufficialità dell’operazione targata Edoardo Motta! Ve lo riportiamo di seguito:
«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919.
S.S. Lazio agree signing of Edoardo Motta from Associazione Calcio Reggiana 1919.
The 21-year-old goalkeeper has put pen to paper on a long-term contract with S.S. Lazio after agreeing personal terms and successfully passing a medical».
