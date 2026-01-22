Motta Lazio, l’idea last minute per il post-Mandas: le ultme

Motta Lazio, spunta la pista che porta all’estremo difensore della Reggiana. Ecco cosa emerge sulla situazione

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate, ma soprattutto per un’importante operazione in uscita che potrebbe cambiare le gerarchie tra i pali. Il club biancoceleste è infatti impegnato a definire il futuro di Christos Mandas, il giovane talento greco che ha attirato le attenzioni della Premier League.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicola Schira sul suo profilo X, la trattativa con il Bournemouth sarebbe ormai in una fase avanzatissima, portando la società di Claudio Lotito a guardarsi intorno per un sostituto all’altezza nel ruolo di vice-Provedel.

La cessione di Mandas verso il Bournemouth

Il nome di Christos Mandas è finito prepotentemente nel mirino del Bournemouth. Il club inglese, alla ricerca di un profilo giovane e futuribile, avrebbe individuato nell’estremo difensore ellenico l’innesto ideale. La Lazio valuta il calciatore circa 20 milioni di euro, e l’accordo sembra ormai a un passo dalla fumata bianca.

La partenza di Mandas, che in questa stagione ha trovato poco spazio sotto la guida di Maurizio Sarri, consentirebbe alla dirigenza capitolina di realizzare una ricca plusvalenza, considerando che il portiere era stato prelevato dall’OFI Creta per una cifra contenuta.

Il profilo di Motta della Reggiana come erede

Con la valigia di Mandas praticamente pronta, la Lazio ha iniziato a sondare il mercato dei portieri emergenti. Sempre secondo Nicola Schira, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe messo gli occhi su Motta, talentuoso portiere classe 2005 attualmente in forza alla Reggiana.

Motta, titolare della Nazionale Under 21 e protagonista di una stagione di alto livello in Serie B, rappresenta il prototipo del calciatore che piace alla nuova linea verde biancoceleste: fisicità imponente (oltre 190 cm), ottimi riflessi e una personalità già matura nonostante la giovane età.

Le strategie della Lazio tra Motta e il futuro

L’inserimento di Edoardo Motta nella lista dei desideri conferma la volontà della Lazio di non farsi trovare impreparata. Sebbene siano stati fatti anche i nomi di profili più esperti come Nicola Leali, l’opzione che porta al gioiellino della Reggiana appare la più affascinante in ottica futura.

Portare a Formello un portiere come Motta permetterebbe alla squadra di crescere un talento alle spalle di un senatore come Ivan Provedel, garantendo continuità tecnica e un investimento sicuro per il domani. I contatti tra le parti potrebbero intensificarsi non appena verrà formalizzato il passaggio di Mandas al Bournemouth.