Il giovane Motta conteso sul mercato! Valencia e Levante sulle sue tracce

Edoardo Motta, portiere della Lazio, è piombato nel mirino di alcuni club! Il Valencia e il Levante lo seguono con attenzione

Le ottime prestazioni sciorinate nel finale di stagione hanno acceso improvvisamente i riflettori del mercato europeo intorno alla figura di Edoardo Motta. Il giovane e promettente portiere della Lazio, arrivato nella capitale durante la scorsa sessione invernale per raccogliere un’eredità pesante, è finito al centro di importanti rumors internazionali grazie alla grande sicurezza mostrata sul campo. Il rendimento costante offerto dall’ex estremo difensore della Reggiana ha attirato in particolar modo le attenzioni di due storiche compagini del calcio spagnolo, pronte a darsi battaglia pur di assicurarsi le sue prestazioni sportive in vista del prossimo campionato!

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L’interesse di Valencia e Levante per il portiere Edoardo Motta

A muoversi con maggiore decisione per l’estremo difensore sono stati il Valencia e il Levante. Entrambe le società iberiche hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione contrattuale del ragazzo. Come svelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto nel corso del suo intervento sul canale YouTube del noto giornalista Fabrizio Romano, le due società spagnole starebbero valutando attentamente la fattibilità di un’operazione impostata sulla base di un prestito con opzione di riscatto per il futuro. La prospettiva di un’esperienza nel campionato spagnolo rappresenterebbe una vetrina indubbiamente affascinante per il percorso di crescita del classe 2005.

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La posizione della Lazio sul futuro di Edoardo Motta

Nonostante il forte pressing proveniente dalla penisola iberica, la dirigenza capitolina sembra avere piani del tutto opposti per il futuro del proprio tesserato. La Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero del proprio gioiello e ha alzato un vero e proprio muro difensivo. I vertici del club considerano infatti il portiere italiano un punto fermo sul quale edificare la rosa del domani. L’orientamento della dirigenza è quello di rispedire al mittente ogni tipologia di offerta, blindando il ragazzo a Roma per permettergli di continuare il percorso di maturazione!