Mosquera Lazio, non solo i biancocelesti: un’altra big di Serie A sul difensore del Valencia. Le ultime

Mosquera Lazio, aumenta la concorrenza per il difensore del Valencia. Si inserisce un’altra squadra del campionato di Serie A

Nelle ultime ore il nome di Christian Mosquera è entrato in orbita calciomercato Lazio. Infatti, la società biancoceleste è alla ricerca di un difensore da inserire in rosa per il prossimo giugno e ha messo gli occhi sul classe 2004 del Valencia.

L’operazione potrebbe essere fattibile a causa delle brutte condizioni in cui si trova il club spagnolo, ma c’è da fare attenzione alla concorrenza. Infatti, la Lazio non è l’unica squadra italiana interessata al giocatore, ma c’è anche il Milan.