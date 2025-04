Morte papa Francesco, la rabbia dei tifosi: «Non c’è stato rispetto per chi ha speso i soldi per le trasferte»

Morte papa Francesco, i tifosi sbottano sui social riguardo la decisione dei rinvii delle partite compresa anche quella della Lazio a Marassi

La notizia della morte di papa Francesco di queste ore ha sconvolto il mondo, ma al tempo stesso ha stravolto i piani del calcio che per rispetto ha deciso di rinviare le partite tra cui la Lazio.contro il Genoa

Questa decisione non è andata per niente giu ai tifosi, i quali si sono scagliati contro la Lega, incolpandola di non avere alcun rispetto per coloro che si sono messi in viaggio per le rispettive trasferte

PAROLE – Ma perché? Io da Firenze ho dovuto comprare per me e mio figlio traghetto, hotel, biglietto stadio e chiedere la giornata di lavoro domani. Riuscite sempre a sbagliare ogni singola scelta, c’è della gente che ha pagato facendo sacrifici per andare in trasferta, avrei capito rimandare la partita a Roma per la coesione emotiva e non solo tra il Vaticano e la nostra città ma cosa c’entra il resto d’Italia?

Zero rispetto per tutti i tifosi che hanno fatto sacrifici e speso soldi per farsi centinaia di km per andare in trasferta. Per altro in viaggio nel giorno di Pasquetta e si vedono la partita rinviata poche ore prima. Ricordiamo Paese laico