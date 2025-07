Floriani Mussolini Lazio, offerta dalla Serie A per l’esterno: si lavora sulla formula e si aspetta l’ok di Sarri

Floriani Mussolini, il suo futuro potrebbe essere ancora lontano dalla Lazio: l’esterno dopo il prestito alla Juve Stabia piace in Serie A

L’assalto della Cremonese per Romano Floriani Mussolini si fa sempre più concreto. Ieri, la squadra neopromossa in Serie A ha fatto un altro passo avanti, intensificando i contatti con la Lazio per cercare di chiudere la trattativa. La proposta grigiorossa prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tuttavia, il direttore sportivo Fabiani resiste, rimandando la decisione di qualche giorno e non avendo ancora dato il via libera definitivo, come riporta il Corriere dello Sport.

La Lazio non intende perdere il controllo sul giovane esterno, cresciuto a Formello e che a gennaio ha compiuto 22 anni, e per questo intende riservarsi un diritto di controriscatto. L’obiettivo è chiaro: garantire al ragazzo un percorso di crescita ideale che lo porti a fare esperienza in Serie A per poi rientrare alla base nell’estate del 2026, arricchito da un bagaglio completo. Il percorso immaginato per Floriani Mussolini, dopo una stagione in Serie C con il Pescara e un’altra in Serie B con la Juve Stabia, lo vede ora pronto per il salto nel massimo campionato.

Esiste però una terza variabile: Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è attratto dalle potenzialità del ragazzo, sebbene dovrebbe addestrarlo alla difesa a quattro, dato che è un esterno a tutta fascia più adatto a un sistema a tre. Tuttavia, l’attuale “overbooking” di Formello nel suo ruolo, con la presenza di giocatori come Hysaj, Lazzari e Marusic, invita alla prudenza. Trattenerlo senza garantirgli un adeguato spazio significherebbe fermarne la crescita, un rischio che la Lazio non vuole correre per un prospetto così interessante. Sullo sfondo, rimangono anche gli interessi dall’Inghilterra, con Watford e Udinese (quest’ultima per poi girarlo a un club della galassia Pozzo) che lo vorrebbero, a testimonianza del suo potenziale.