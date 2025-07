Agostinelli su Sarri: «Rispetto a Baroni la Lazio di Maurizio giocherà in questa maniera. Infatti penso che...» - Lazio News 24

Agostinelli: «Vorrei una Lazio più libera tatticamente, meno rigida». La situazione attuale dei biancocelesti

L’ex centrocampista della Lazio Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha condiviso alcune riflessioni interessanti sulle idee tattiche di Maurizio Sarri, soffermandosi in particolare sull’evoluzione del calcio moderno e su come potrebbe cambiare il volto della squadra biancoceleste nella prossima stagione.

«Di Sarri mi incuriosisce la possibilità che quest’anno possa variare qualcosa dal punto di vista tattico – ha detto Agostinelli –. Voglio capire se continuerà a proporre il suo consueto 4-3-3 oppure se deciderà di rivedere alcuni concetti che finora sono stati per lui intoccabili. Il calcio sta cambiando, è sempre più fluido, più elastico, e penso che anche la Lazio debba adattarsi a questa evoluzione.»

Secondo Agostinelli, oggi agli attaccanti viene data più libertà di movimento e interpretazione. Per questo, auspica una Lazio meno rigida e più imprevedibile: «Mi piacerebbe vedere una squadra dove gli esterni offensivi possano esprimersi con maggiore libertà. Nella Lazio di Baroni, ad esempio, si sono visti alcuni concetti interessanti che potrebbero essere ripresi anche da Sarri.»

Pur riconoscendo il valore dell’allenatore toscano, in particolare per l’organizzazione difensiva, Agostinelli ha espresso il desiderio di vedere più elasticità in fase offensiva: «Sarri resta uno dei migliori nella fase difensiva, ma spero che sul piano dell’attacco conceda qualcosa in più ai singoli. Una deroga all’organizzazione generale, un po’ più di caos creativo in avanti, potrebbe fare bene alla squadra.»

Per l’ex centrocampista, l’integralismo tattico non è più la strada migliore nel calcio moderno. «Oggi chi sa adattarsi ha un vantaggio. Il miglior tecnico è quello che sa leggere le situazioni e cambiare in base a ciò che propone il campo. Spero che la Lazio riesca a trovare questo equilibrio tra solidità e libertà.»

In vista della nuova stagione, le parole di Agostinelli rilanciano il dibattito sull’identità tattica della Lazio e sul ruolo che Sarri avrà nel rinnovare o consolidare le proprie idee di gioco.