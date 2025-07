La Lazio a caccia di nuovi Gol: Dele-Bashiru la nuova scommessa di Sarri: ecco cosa gli chiede

Lazio, Maurizio Sarri alla ricerca dei gol del centrocampo: il tecnico vuole provare Dele-Bashiru, ecco cosa gli chiederà

La Lazio è alla ricerca disperata di gol e di una “mente fine” in attacco, ma con il mercato sprofondato in un tunnel cieco, le opzioni sono limitate. In questo scenario complesso, come riportato da Il Manifesto, Maurizio Sarri è costretto a ingegnarsi e a guardare alle risorse interne, con una nuova scommessa che si profila all’orizzonte: Dele-Bashiru. Il Comandante vuole lavorarci a fondo, essendo intrigato dalle qualità fisiche e di progressione del centrocampista nigeriano, un profilo che potrebbe portare quella dinamicità e quella capacità di buttarsi dentro l’area che Sarri tanto desidera da una mezz’ala prolifico.

Tuttavia, il compito più difficile per il tecnico sarà inquadrare Dele-Bashiru a livello tattico. La necessità di un maggior numero di reti è evidente, dato che gli esterni come Zaccagni e Isaksen, insieme a Dia e Castellanos, hanno garantito solo 31 gol complessivi in campionato l’anno scorso. Numeri insufficienti per una squadra abituata ai 35 gol del cecchino Immobile. Sarri è consapevole di questa lacuna e cerca soluzioni interne per sopperire alla mancanza di un mercato in entrata. La possibilità di trasformare Dele-Bashiru nel suo centrocampista più prolifico rappresenta una sfida intrigante per l’allenatore, che dovrà affinare le sue capacità di inserimento e finalizzazione.

Intanto, la macchina organizzativa della Lazio non si ferma. Mancano pochi giorni all’inizio del ritiro precampionato. Giovedì, tutta la prima squadra si sottoporrà alle visite d’idoneità, un passaggio fondamentale per valutare lo stato fisico dei giocatori (dalle 8 alle 15). Venerdì sarà la volta di Sarri e del suo staff tecnico per le visite mediche. Domani, inoltre, verrà fatta una sorta di inaugurazione alla stampa della preparazione estiva, che per la prima volta si svolgerà interamente nel centro sportivo restaurato di Formello. Stamattina alle 10 è prevista la presentazione della nuova maglia casalinga per la prossima stagione, con i testimonial Gila e Castellanos. Peccato che sia venuta meno la suspense a causa di un errore tecnico: ieri sono state involontariamente spoilerate (e poi rimosse) due casacche, quella celeste e l’altra bianca, sullo store online della Lazio, un piccolo intoppo che non frena però l’entusiasmo per l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di sfide, soprattutto tattiche e finanziarie.