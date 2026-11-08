Addio a Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio! Il cordoglio del club – Lazio News 24

Addio a Gabriela Grassi, storica segretaria della Lazio dal 1969 al 2023. Il cordoglio del club biancoceleste

Un profondo senso di commozione ha avvolto il mondo della Lazio nella giornata di oggi, segnata dalla dolorosa notizia della scomparsa di Gabriella Grassi. Per oltre tre decenni, dal 1969 fino al 2003, ha ricoperto il ruolo di storica segretaria del club capitolino, trasformandosi in una figura di riferimento imprescindibile negli uffici di Formello e della sede sociale.

Una presenza discreta ma essenziale, capace di svolgere con dedizione assoluta, precisione ed eleganza il proprio lavoro dietro le quinte, custodendo i segreti aziendali e organizzativi della società biancoceleste durante periodi storici di profonda trasformazione.

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Dalla favola di Maestrelli allo scudetto del 2000: l’era di Grassi alla Lazio

Nel corso dei suoi trentaquattro anni di instancabile servizio al fianco della dirigenza biancoceleste, Gabriella Grassi ha vissuto da vicino le pagine più gloriose e memorabili della storia del club. Ha assistito in prima persona all’epopea del primo tricolore riconquistato nel 1974 dalla leggendaria squadra allenata da Tommaso Maestrelli, superando poi le tempeste degli anni più complessi fino ad approdare all’era d’oro presieduta da Sergio Cragnotti.

Sotto la sua attenta regia organizzativa sono passati i campioni che hanno conquistato il secondo scudetto nel 2000 e le coppe europee, vedendo in lei non soltanto una figura contabile e burocratica, ma un autentico punto di riferimento umano.

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Il cordoglio della Lazio

Per rendere omaggio alla memoria del proprio storico pilastro, la società capitolina ha diramato una nota ufficiale attraverso i propri canali d’informazione per esprimere la vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Nel comunicato diffuso dal club biancoceleste si legge il sincero ed affettuoso pensiero rivolto alla sua figura: «La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Gabriella Grassi, storica segretaria biancoceleste».

Un tributo doveroso per una donna che ha dedicato una vita intera ai colori della prima squadra della Capitale, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di quanti l’hanno conosciuta.