Frattesi dopo il pareggio: «A volte bisogna accontentarsi … Però mi sto divertendo come un bambino» – Lazio News 24

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto oggi allo stadio Maradona contro il Napoli nell’11a giornata di Serie A

La trasferta sul prato dello stadio Diego Armando Maradona lascia in eredità alla Lazio sensazioni contrastanti, fatte di rimpianti per la vittoria svanita nel finale e della consapevolezza di poter competere alla pari su ogni campo della Serie A. Nell’undicesima giornata del campionato, la formazione biancoceleste non è riuscita a spingersi oltre l’1-1 contro i partenopei, consentendo ai campani di tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo di evidente apnea.

Nonostante i tre punti sfumati proprio quando il traguardo sembrava a portata di mano, la prestazione collettiva offerta dagli uomini guidati da Gennaro Gattuso conferma la bontà del percorso intrapreso e la mentalità ormai acquisita dal gruppo capitolino.

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Il lampo di Frattesi

A illuminare la manovra offensiva della compagine romana ci ha pensato ancora una volta Davide Frattesi. Il centrocampista, abituato a spaccare le partite con i suoi proverbiali inserimenti senza palla, è stato l’assoluto protagonista della contesa sbloccando il punteggio e illudendo l’intero popolo biancoceleste di poter sbancare Fuorigrotta.

Una rete di pregevole fattura che ha premiato il coraggio tattico degli ospiti, messi in campo con personalità e aggressività fin dalle prime battute di gioco. La pressione costante e la qualità nella gestione del possesso avevano indirizzato l’episodio chiave verso la sponda laziale, prima del ritorno dei padroni di casa che ha fissato il punteggio sulla parità.

Il messaggio social di Frattesi

Nel post-partita, lo stesso centrocampista goleador ha voluto affidare ai propri canali social ufficiali le proprie riflessioni a caldo, bilanciando l’amarezza per il successo sfumato con la gioia pura di vivere una stagione da protagonista assoluto con la maglia biancoceleste. Attraverso un post su Instagram, Frattesi ha sintetizzato così il suo stato d’animo dopo il triplice fischio:

«A volte bisogna accontentarsi … Però mi sto divertendo come un bambino».