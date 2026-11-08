Lazio e Roma, la Capitale scrive la storia della Serie A! Il dato incredibile dopo 11 giornate: non era mai successo prima

Lazio e Roma protagoniste di un primato storico nel campionato di Serie A 2026/2027: le due formazioni della Capitale sono ancora imbattute dopo undici giornate

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a stupire e a riscrivere le statistiche del campionato di Serie A. Dopo undici giornate, i biancocelesti possono vantare un percorso straordinario, caratterizzato da risultati importanti e da una continuità che ha permesso alla formazione capitolina di affermarsi tra le grandi protagoniste di questa prima parte di stagione. Ma c’è un altro dato che rende ancora più particolare il cammino della squadra laziale: un primato condiviso con la Roma.

Le due formazioni della Capitale, infatti, sono ancora imbattute dopo le prime undici partite di campionato. Una circostanza che, secondo quanto riportato da Opta, rappresenta una novità assoluta nella storia della massima competizione italiana.

Un primato che coinvolge entrambe le squadre romane e che sottolinea l’eccezionalità del loro rendimento in questo avvio di stagione. Mai prima d’ora, secondo la rilevazione statistica, due società appartenenti alla stessa città erano riuscite a mantenere contemporaneamente l’imbattibilità per così tante giornate iniziali.

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Gattuso protagonista di un avvio di stagione straordinario

Per la Lazio, questo record rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto da Gennaro Gattuso e dal suo staff tecnico. La formazione biancoceleste ha dimostrato di possedere qualità importanti, riuscendo a coniugare organizzazione tattica, intensità e capacità di affrontare avversari differenti.

Anche il pareggio conquistato sul campo del Napoli ha contribuito a prolungare la serie positiva della squadra capitolina, confermando la capacità dei biancocelesti di ottenere risultati anche nelle trasferte più complicate.

La continuità mostrata dalla Lazio costituisce uno degli aspetti più significativi di questo inizio di campionato. Non soltanto per i risultati ottenuti, ma anche per la fiducia che una simile striscia di imbattibilità può trasmettere all’intero ambiente.

Il dato condiviso da Lazio e Roma assume un significato ancora più particolare considerando la rivalità sportiva che da sempre caratterizza le due società. Questa volta, però, biancocelesti e giallorossi si ritrovano accomunati da un risultato statistico che consegna alla Capitale un posto particolare nella storia della Serie A.