Guerini, il tweet di Cucchi: «Aveva affidato i suoi sogni a un pallone»

Il pensiero dello storico radiocronista Riccardo Cucchi per Daniel Guerini, attraverso un post Twitter. Le sue parole

Daniel Guerini non c’è più, se l’è portato via un tragico incidente stradale avvenuto in via Togliatti nella serata di ieri. Il mondo del calcio piange la scomparsa del giovane biancoceleste, piovono messaggi di cordoglio.

Tra questi, il tweet di chi il calcio lo ha raccontato per anni in radio, Riccardo Cucchi: «Si diceva fosse forte e stesse crescendo bene nella primavera della Lazio. Ma soprattutto era un ragazzo di 19 anni che aveva affidato i suoi sogni ad un pallone. Daniel Guerini».