Monza Lazio: i precedenti e i primati della Lazio in vista della partita

Monza Lazio, i precedenti e i primati dei biancocelesti in vista della sfida contro i Brianzoli: a casa loro ha vinto solo una volta

Alle 18.00 all’U Power Stadium Monza Lazio si affrontano per la dodicesima giornata di Serie A. Sono 10 i precedenti nella storia della trasferta brianzola, la maggior parte in Serie B (8). Nonostante il blasone e la storia delle due squadre però i biancocelesti hanno vinto solo una volta in Lombardia, nel 2023 con i gol di Pedro e Milinkovic-Savic; per il resto ci sono state 4 vittorie del Monza e 5 pareggi (anche se i brianzoli in Serie A non hanno ancora mai vinto in casa contro i biancocelesti).

Alla sfida i biancocelesti arrivano particolarmente in forma e collezionando molti primati di squadra: 11 marcatori diversi, 4 rigori a favore, 7 reti segnate da giocatori partiti in panchina e 9 reti nell’ultimo quarto di gara. I primi due sono record condivisi, mentre i secondi sono in solitaria.