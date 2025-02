Monza, Bocchetti: «Lazio? Squadra forte poco da dire, hanno dei giocatori di altissimo livello. Sono curioso di vedere questo»

Le parole del tecnico del Monza sulla prossima sfida con la Lazio. Ecco cosa ha detto

Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio.

PAROLE– «Squadra forte poco da dire, hanno dei giocatori di altissimo livello. Sono curioso di vedere come risponderemo a livello difensivo. Gli indisponibili? Ad oggi nessuno è recuperato, vediamo durante la giornata della vigilia se cambierà qualcosa. Turati si è allenato ma dobbiamo valutarlo. Per il ruolo di portiere sono sereno perché in alternativa c’è Pizzignacco »