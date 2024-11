Monza-Lazio, al Brianteo non mancherà il sostegno del popolo biancoceleste: il dato sulla vendita dei biglietti

Monza-Lazio, alla vigilia della trasferta del Brianteo contro la formazione di Nesta ecco in quanti saranno presenti allo stadio

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani torna in campo la Lazio per l’insidioso match di campionato contro il Monza di Nesta, per continuare a confermarsi e consolidare le prime posizioni in campionato. In Lombardia non mancherà l’affetto e il calore del popolo biancoceleste, che ha risposto presente a questo ennesimo appuntamento visto che saranno presenti 3.000 i tagliandi venduti tra il settore ospiti dello stadio e la tribuna adiacente.