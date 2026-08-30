Bajraktarević ha stregato la Lazio: è testa a testa con l’Eintracht per l’ala classe 2005

Bajraktarević è il nome nuovo per l’attacco della Lazio: si profila un testa a testa con l’Eintracht per l’ala del Psv

Nuovo nome a sorpresa nelle battute finali del calciomercato. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira su X, la Lazio e l’Eintracht Francoforte hanno messo nel mirino Esmir Bajraktarević, promettente ala offensiva in forza al PSV Eindhoven. Le due società si sono iscritte alla corsa per assicurarsi le prestazioni del classe 2005, pronto a compiere il salto di qualità in un top campionato europeo.

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Svolta per Bajraktarević: cambio agente e procura a Fali Ramadani

A dare una forte accelerata al futuro di Bajraktarević è stato il recente e decisivo cambio di procura. Il talentuoso esterno ha infatti affidato la gestione dei propri interessi all’agenzia di Fali Ramadani. La figura del noto procuratore può rivelarsi cruciale per sbloccare l’uscita dal PSV, aprendo un canale privilegiato soprattutto con la società biancoceleste, che con la scuderia dell’agente vanta storicamente ottimi rapporti di collaborazione.

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Futuro Bajraktarević: duello tra Serie A e Bundesliga per il gioiello del PSV

L’inserimento congiunto dei due club accende una vera e propria asta internazionale per il giovane prospetto. Con la porta del PSV aperta a valutare una cessione prima della chiusura della sessione, il profilo di Bajraktarević stuzzica i piani di entrambe le dirigenze alla ricerca di estro e freschezza per le proprie corsie esterne. Le prossime ore saranno fondamentali per capire chi riuscirà a spuntarla.