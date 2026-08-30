Mercato Lazio, rebus esuberi: Lazzari e Pellegrini bloccati dagli ingaggi

Mercato Lazio, rebus esuberi: Lazzari e Pellegrini sono in uscita ma la questione ingaggi frena le possibili trattative

Gli ultimi giorni di calciomercato in casa Lazio si concentreranno quasi esclusivamente sul fronte sfoltimento. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per trovare una sistemazione ai calciatori fuori dai piani del tecnico Gennaro Gattuso, in particolar modo a quelli con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’obiettivo primario della società di Claudio Lotito è alleggerire il monte ingaggi e incassare un piccolo indennizzo prima di perderli a parametro zero.

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Cessioni Lazio: la situazione di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini

I due nomi principali nell’elenco dei possibili partenti sono Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Se per l’esterno destro è stato lo stesso Gattuso ad esporsi, per il terzino sinistro parla la scelta societaria di blindare Nuno Tavares. Tuttavia, come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, le trattative in uscita per la Lazio faticano a sbloccarsi, lasciando entrambi i profili in una fase di stallo.

Freno ingaggi Lazio: stallo nelle trattative per Lazzari e Pellegrini

A paralizzare le cessioni in casa Lazio è l’elevato stipendio dei due interpreti. Per Manuel Lazzari si sono registrati gli interessi concreti di Monza e Cagliari, mentre per Luca Pellegrini si segnala soltanto un sondaggio estivo del Como. Senza un ridimensionamento ingaggi o un’uscita a sorpresa nelle ultime battute di mercato, sia Lazzari che Pellegrini rischiano seriamente di restare a Formello da separati in casa.