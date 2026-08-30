Calciomercato
Mercato Lazio, rebus esuberi: Lazzari e Pellegrini bloccati dagli ingaggi
Mercato Lazio, rebus esuberi: Lazzari e Pellegrini sono in uscita ma la questione ingaggi frena le possibili trattative
Gli ultimi giorni di calciomercato in casa Lazio si concentreranno quasi esclusivamente sul fronte sfoltimento. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per trovare una sistemazione ai calciatori fuori dai piani del tecnico Gennaro Gattuso, in particolar modo a quelli con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’obiettivo primario della società di Claudio Lotito è alleggerire il monte ingaggi e incassare un piccolo indennizzo prima di perderli a parametro zero.
Ultimissime Lazio LIVE: il punto su Ratkov e Belahyane in uscita e la nostra intervista a Manfredini
Cessioni Lazio: la situazione di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini
I due nomi principali nell’elenco dei possibili partenti sono Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Se per l’esterno destro è stato lo stesso Gattuso ad esporsi, per il terzino sinistro parla la scelta societaria di blindare Nuno Tavares. Tuttavia, come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, le trattative in uscita per la Lazio faticano a sbloccarsi, lasciando entrambi i profili in una fase di stallo.
Freno ingaggi Lazio: stallo nelle trattative per Lazzari e Pellegrini
A paralizzare le cessioni in casa Lazio è l’elevato stipendio dei due interpreti. Per Manuel Lazzari si sono registrati gli interessi concreti di Monza e Cagliari, mentre per Luca Pellegrini si segnala soltanto un sondaggio estivo del Como. Senza un ridimensionamento ingaggi o un’uscita a sorpresa nelle ultime battute di mercato, sia Lazzari che Pellegrini rischiano seriamente di restare a Formello da separati in casa.
News
Ratkov al Levante? C’è l’intesa per il prestito, si aspetta l’ok del giocatore. Tutte le cifre
Petar Ratkov va verso la cessione. La Lazio ha accettato di cederlo in prestito al Levante, ma ora manca l’ultimo...
Offerta per Hutchinson, il giovane talento del Leicester nel mirino della Lazio
Lorenz Hutchinson è l’ultimo nome emerso come obiettivo concreto per la Lazio! Angelo Fabiani ci prova per il gioiellino classe...
Convocati Lazio: Romagnoli e Dia in lista nonostante il mercato. C’è Pinamonti
Convocati Lazio per il Genoa: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la sfida dello stadio...