Dia è ancora in bilico! Fabiani valuta la cessione dell’attaccante negli ultimi giorni

Boulaye Dia potrebbe lasciare la Lazio nella ultime battute del calciomercato estivo: ecco cosa filtra sulla punta centrale senegalese

La Lazio continua a muoversi con attenzione negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, concentrandosi non soltanto sui possibili rinforzi ma anche sulle operazioni in uscita. La società biancoceleste sta valutando la situazione di alcuni giocatori della rosa e tra i nomi ancora in bilico c’è quello di Boulaye Dia.

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L’attaccante senegalese non ha ancora la certezza di rimanere a disposizione di Gennaro Gattuso per la nuova stagione. Il suo futuro resta infatti legato alle eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime ore, con il club capitolino pronto a prendere in considerazione una cessione nel caso in cui si presentasse una proposta ritenuta adeguata.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani considera infatti importante riuscire a monetizzare da alcune uscite e anche la posizione di Dia potrebbe essere valutata in questa ottica.

Dia, gli interessamenti dalla Francia non hanno portato alla svolta

Nelle ultime settimane il nome di Boulaye Dia è stato accostato ad alcune società francesi interessate a portarlo in Ligue 1. Gli approcci, però, non si sono trasformati in una vera e propria trattativa e nessun club ha finora presentato un’offerta capace di soddisfare le richieste della Lazio.

Il classe ’96 resta quindi a disposizione della squadra, ma la sua permanenza non può essere considerata definitiva. Molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle ultime ore di mercato e dalla volontà delle parti di trovare una soluzione.

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Fabiani aspetta l’offerta giusta per l’attaccante

La dirigenza biancoceleste non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore senza una contropartita economica importante. Fabiani valuta infatti il contributo di Dia, arrivato alla Lazio per garantire alternative offensive e maggiore profondità al reparto, ma allo stesso tempo considera il suo cartellino una possibile fonte di entrata.

Una proposta convincente potrebbe quindi cambiare gli scenari e portare alla partenza dell’attaccante senegalese. Al momento, però, non risultano operazioni definite e la situazione rimane aperta.

Con il mercato ormai vicino alla chiusura, le prossime giornate potrebbero diventare decisive per il futuro di Boulaye Dia. La Lazio dovrà scegliere se puntare ancora sull’attaccante oppure sfruttare gli ultimi giorni della sessione per completare una cessione strategica.