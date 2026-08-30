Gudmundsson apre la porta alla Lazio! L’islandese ha rifiutato il Bologna

Albert Gudmundsson potrebbe essere uno degli ultimi colpi in entrata del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani: ecco cosa filtra

La Lazio accelera nelle ultime ore di calciomercato alla ricerca di un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. Tra i nomi valutati dalla dirigenza biancoceleste sta prendendo sempre più spazio quello di Albert Gudmundsson, attaccante islandese attualmente in uscita dalla Fiorentina.

A confermare l’interesse della società capitolina è stato Matteo Moretto, secondo cui il giocatore sarebbe diventato un’opzione concreta per la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbe infatti lavorando per provare a portare il talento offensivo nella Capitale, anche se resta ancora da trovare l’intesa definitiva sulle cifre dell’operazione.

Il gradimento del calciatore rappresenta però un elemento importante per la trattativa. Secondo quanto filtra, Gudmundsson avrebbe accolto positivamente la possibilità di vestire la maglia della Lazio, un fattore che potrebbe facilitare i contatti tra le parti nelle prossime ore.

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Gudmundsson, l’islandese cerca una nuova destinazione

Il futuro di Albert Gudmundsson sembra lontano da Firenze. L’attaccante, dopo una stagione alla Fiorentina, è infatti tra i giocatori destinati a lasciare il club viola e nelle ultime ore sono emerse diverse possibilità per il suo futuro.

Nella giornata odierna il classe ’97 avrebbe rifiutato il Bologna come possibile destinazione, lasciando aperta la strada alle altre pretendenti. La Lazio ha quindi deciso di provare ad inserirsi concretamente nella corsa, valutando la possibilità di regalare a Gattuso un elemento capace di aumentare la qualità tecnica della rosa.

Fabiani lavora per trovare l’accordo

La principale difficoltà dell’operazione riguarda l’intesa economica tra i club. La Lazio sta effettuando un tentativo per convincere la Fiorentina, ma al momento le parti devono ancora avvicinarsi per raggiungere un accordo definitivo.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani è al lavoro per individuare la formula migliore e completare un’operazione che potrebbe garantire a Gattuso un giocatore con caratteristiche differenti rispetto agli attuali elementi offensivi della rosa. Gudmundsson può infatti agire sia da seconda punta sia da trequartista, offrendo imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e capacità di creare superiorità negli ultimi metri.

Gudmundsson, il profilo ideale per le richieste di Gattuso

L’eventuale arrivo dell’islandese andrebbe incontro alle richieste espresse pubblicamente da Gennaro Gattuso, che ha sottolineato la necessità di aumentare il livello tecnico della squadra. L’esperienza maturata al Genoa ha mostrato tutte le qualità di Gudmundsson, protagonista di stagioni importanti in Serie A grazie alla sua fantasia e alla capacità di incidere nella fase offensiva.

Per questo motivo la Lazio considera il classe ’97 un profilo in grado di alzare il livello della rosa. Le prossime ore di mercato saranno decisive per capire se il tentativo di Fabiani potrà trasformarsi in un vero e proprio colpo per i biancocelesti.