Sfuma Harder per l’attacco: il centravanti si trasferisce allo Strasburgo in prestito secco

Sfuma Conrad Harder! L’attaccante, obiettivo della Lazio, si trasferisce in prestito secco allo Strasburgo. I dettagli

Un obiettivo seguito a lungo dalla Lazio si accasa ufficialmente in Francia. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto su X, Conrad Harder si trasferisce allo Strasburgo con la formula del prestito secco, senza opzione di riscatto. L’attaccante di proprietà del Lipsia, finito nel mirino della dirigenza biancoceleste nelle scorse settimane per rinforzare il reparto avanzato, ha definito il suo futuro ed è pronto a iniziare la nuova avventura in Ligue 1.

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Dal no a Harder alla svolta Pinamonti: la scelta della Lazio

L’interesse per Conrad Harder è andato raffreddandosi quando la Lazio ha deciso di virare con forza su un profilo con maggiore esperienza nel campionato italiano. Il club di Claudio Lotito ha infatti affondato il colpo decisivo per Andrea Pinamonti, ufficializzato da pochi giorni. L’arrivo dell’ex centravanti di Sassuolo e Genoa ha chiuso definitivamente le porte all’approdo del talentuoso attaccante danese a Roma.

Attesa Pinamonti dopo l’affare Harder: esordio stasera contro il Genoa

Con la pista Harder ormai del tutto tramontata, l’attenzione del popolo laziale è interamente rivolta al campo. Questa sera, nella cornice dello Stadio Olimpico, la Lazio affronta il Genoa e Andrea Pinamonti è subito pronto al debutto. L’attaccante scalpita in panchina e potrebbe esordire a gara in corso per fare il suo primo ingresso ufficiale con la nuova maglia.