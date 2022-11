Mondiali 2022, tifosi falsi in Qatar? La risposta degli organizzatori

Sui social circolano video di alcuni qatarioti che vestono i panni dei tifosi di Inghilterra, Brasile e altre nazionali

Nelle ultime ore sui social sta impazzando l’accusa verso gli organizzatori dei mondiali di Qatar 2022 sul fatto che allo stadio saranno presenti dei finti tifosi. Numerosi video su Tik Tok, che mostrano tifosi di Inghilterra, Brasile, Argentina… e tutti loro sembrano figuranti! In alcuni video alcuni utenti hanno individuato lo stesso “tifoso” su due nazionali diverse.

Non è mancata la risposta del comitato organizzatore, che ha rispedito le accuse al mittente.

«I fan di tutto il mondo hanno recentemente contribuito all’atmosfera locale, organizzando passeggiate e sfilate per i fan in tutto il paese e accogliendo le varie squadre nazionali nei loro hotel. Numerosi giornalisti e commentatori sui social media si sono chiesti se si trattasse di veri fan. Respingiamo completamente queste affermazioni, che sono sia deludenti che non sorprendenti.

Il Qatar, e il resto del mondo, è composto da una vasta gamma di tifosi di calcio, molti dei quali condividono legami emotivi con più nazioni. In diversi luoghi del mondo, i tifosi hanno tradizioni diverse, modi diversi di festeggiare e, sebbene ciò possa contrastare con ciò a cui le persone sono abituate in Europa o in Sud America, non significa che la passione per il calcio sia meno autentica. I giornalisti sul campo che parlano e incontrano questi fan stanno toccando con mano la realtà»