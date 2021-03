Moggi sulla Lazio: «Squadra molto brutta, non c’è autostima nell’ambiente»

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato sulle colonne di Libero della Lazio, che ha perso sabato scorso contro i bianconeri

Una partita dominata nei primi minuti e poi letteralmente buttata alla prima occasione subita. La Lazio, contro la Juventus lo scorso sabato, aveva dato impressione di poter compiere l’impresa all’Allianz Stadium, ma è dovuta tornare alla realtà. Di questo ha voluto parlare anche l’ex dg bianconero Luciano Moggi.

Intervenuto sulle colonne di Libero, ha affermato: «La Juve batte la Lazio 3-1: difficile dare un giudizio sulla Lazio, troppo bella per 20’ e poi troppo brutta per essere vera. C’è carenza di autostima nell’ambiente laziale, ed è una brutta gatta da pelare per un allenatore giovane come Simone Inzaghi».