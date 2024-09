Mimun: «La Lazio sarà COMPETITIVA. Ora si fa sul SERIO, l'importante è...»

Con un editoriale al Messaggero, il giornalista Clemente Mimun ha trattato l’argomento Lazio: «adesso si fa sul serio»

Sulle colonne del Messaggero, il giornalista Clemente Mimun ha parlato della Lazio e della stagione che aspetta il club biancoceleste:

PAROLE – «Le prime uscite dei biancocelesti sono state altalenanti e fanno presagire per noi un campionato in cui arrivare in zona europea sarà durissima. La mia impressione è che potremo essere competitivi solo se si creerà rapidamente un solido spirito di squadra. Dobbiamo continuare ad essere vicini ai nostri, che hanno evidente bisogno di un robusto sostegno. Sarà, però, opportuno affrontare il team di Zanetti con una certa prudenza, perché i veneti sono in gran forma e stanno giocando bene. Baroni ha messo in guardia la squadra e speriamo che i giocatori abbiano ben chiaro che c’è poco da scherzare. È importante restare attaccati al trenino delle prime 6-7 squadre e non finire sul lato destro della classifica. Servono, al solito, concentrazione e carattere. Ormai si fa sul serio. Forza Lazio!»