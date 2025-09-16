Milinkovic Savic, ritorno alla Lazio possibile? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, sogno Milinkovic Savic: ritorno possibile? Le ultime sul mercato

Il mercato può sempre riservare sorprese, e per la Lazio, quella che riguarda Milinkovic Savic è una notizia che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Il centrocampista serbo, che ha lasciato la Capitale nell’estate del 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita, potrebbe clamorosamente tornare a vestire la maglia della Lazio.

A far sognare è stato Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato, che in una recente dichiarazione ha sottolineato come il contratto di Milinkovic Savic scadrà nel 2026, e che il tema del rinnovo sarà discusso nei prossimi mesi. Secondo Romano, Sergej sarà chiamato a fare una scelta importante sul suo futuro.

Milinkovic Savic-Lazio: un legame mai spezzato

La possibilità di rivedere Milinkovic Savic alla Lazio infiamma i cuori dei tifosi. Il centrocampista serbo è stato uno dei simboli della squadra biancoceleste per otto stagioni, con prestazioni che lo hanno reso uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. La sua partenza verso l’Al-Hilal, sebbene economicamente vantaggiosa per il club, ha lasciato un vuoto difficile da colmare, sia sul piano tecnico che emotivo.

Ma il legame tra Milinkovic e la Lazio non si è mai realmente interrotto. Il serbo ha mantenuto contatti con l’ambiente biancoceleste, e non ha mai nascosto l’affetto per una città e una tifoseria che lo hanno adottato come uno dei loro. Un ritorno, magari già nella prossima estate, sarebbe una scelta di cuore, ma anche una scelta tecnica di altissimo livello per il club di Lotito.

Un’occasione da non perdere per la Lazio

Dal punto di vista tecnico, un eventuale ritorno di Milinkovic Savic alla Lazio sarebbe un colpo da maestro. Il centrocampo di Sarri ha bisogno di esperienza, qualità e personalità: tutte caratteristiche che Sergej ha da vendere. Nonostante il campionato arabo non sia tra i più competitivi, il serbo ha mantenuto una buona forma e ha continuato a incidere con assist e gol.

Se davvero si aprisse uno spiraglio per riportare Milinkovic Savic alla Lazio a parametro zero, il club capitolino non dovrebbe farsi trovare impreparato. Sarebbe un’operazione che unisce sentimento, identità e grande valore tecnico. E forse, il matrimonio Lazio-Milinkovic non è ancora finito.