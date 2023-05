Milinkovic, un gol per la storia: superato Klose

Il gol realizzato ieri contro il Lecce ha permesso a Milinkovic-Savic di diventare lo straniero della Lazio con più gol in Serie A

Milinkovic-Savic sempre più nella storia della Lazio. Il gol siglato ieri sera contro il Lecce non solo ha permesso ai biancocelesti di acciuffare un punto fondamentale e insperato ma ha proiettato il Sergente ancora di più nella leggenda.

Milinkovic ha infatti superato Miroslav Klose per numero di reti in campionato diventando lo straniero della Lazio con più gol in Serie A. In più il classe ’95 ha preso parte attiva a 100 reti in Serie A: 55 gol e 45 assist.