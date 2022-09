Milinkovic re degli assist. E Immobile se lo gode

Milinkovic ha già raggiunto quota 4 assist in campionato: il Sergente ne ha serviti 30 ad Immobile da quando veste il biancoceleste

Sergej Milinkovic-Savic è sempre più al centro della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il serbo, in questo avvio di campionato, è primo nella classifica degli assist con 4 passaggi vincenti (e 7 partecipazioni attive ad azioni che hanno portato un gol).

Oltre ai tantissimi tifosi della Lazio, a godere delle sue qualità è soprattutto Ciro Immobile. L’attaccante ha ricevuto dal Sergente, da quando giocano insieme 30 assist vincenti contro i 13 ricevuti da Luis Alberto. Nessuno questa estate ha bussato alla porta di Lotito con un assegno da 70-80 milioni di euro. Meglio per tutti i tifosi della Lazio ma per convincerlo al rinnovo con clausola rescissoria Sarri ha un solo modo. Regalargli la Champions.