Milinkovic-Savic esulta sui social per la vittoria della Lazio sulla Fiorentina

La Lazio torna a vincere in casa, battendo per 2-1 la Fiorentina grazie alle reti di Caicedo e Immobile. Come di consueto, i calciatori hanno affidato ai social l’esultanza per 3 punti ottenuti. Immancabile il post di Sergej Milinkovic-Savic, che ha commentato così la prestazione dei suoi: