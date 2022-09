Milinkovic a caccia del riscatto in Europa: il Sergente vuole sfatare un tabù

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic contro il Feyenoord vorrà sfatare un tabù in Europa che dura da anni

Contro il Feyenoord, nel match di esordio in questa edizione dell’Europa League, Maurizio Sarri si affiderà sicuramente anche a Milinkovic-Savic. Il Sergente vuole riscattarsi in campo internazionale e sfatare un tabù che si porta dietro da troppo tempo.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il centrocampista serbo non segna in Europa da 3 anni e 17 partite. L’ultima volta fu contro il Rennes nell’ottobre del 2019. La media fuori dall’Italia è di 5 gol in 40 partite, troppo bassa per un calciatore delle qualità di Milinkovic.