Gattuso infiamma il mercato Lazio: Giménez è il prescelto per l’attacco. Le ultime

Calciomercato Lazio, serve una punta al più presto: Giménez in cima alla lista! Le ultime novità emerse

La sessione estiva della Lazio regala colpi di scena inattesi e accende i riflettori sulla necessità di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il test amichevole disputato lunedì contro la Primavera ha evidenziato non pochi problemi sotto porta, con i vari Petar Ratkov, Boulaye Dia, Tijjani Noslin e Mattia Zaccagni apparsi poco incisivi e colpevoli di aver sciupato occasioni piuttosto semplici davanti allo specchio della porta. Tale carenza realizzativa ha spinto la dirigenza a valutare l’acquisto immediato di un nuovo centravanti per accontentare mister Gennaro Gattuso, il quale ha accettato la guida tecnica nonostante una situazione ambientale particolarmente complessa.

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I nomi sul taccuino e il grande sogno Santiago Gimenez

Per colmare la lacuna offensiva, il club capitolino ha inserito diversi profili di spessore nella lista dei desideri, tra cui spiccano Kennedy, Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Ciononostante, il vero e proprio sogno proibito della dirigenza biancoceleste porta direttamente al nome di Santiago Giménez, attaccante di proprietà del Milan. Il centravanti messicano, attualmente fermo ai box per un infortunio, sta spingendo per accelerare i tempi del recupero ma non rientrerebbe pienamente nei piani tecnici del club rossonero, soprattutto dopo l’investimento fatto per blindare il reparto con l’arrivo di Goncalo Ramos prelevato dal Paris Saint-Germain.

La strategia della Lazio per arrivare a Santiago Giménez

Portare il forte centravanti nella Capitale si preannuncia un’impresa a ostacoli, data la complessità dell’affare e la formula necessaria per sbloccarlo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, un’operazione di questo calibro potrebbe concretizzarsi unicamente attraverso la formula del prestito. Nel quartier generale della Lazio si resta dunque in trepidante attesa di un’apertura ufficiale da parte del club meneghino, magari ipotizzando una svolta decisiva ad agosto inoltrato per regalare il colpo al tecnico calabrese e blindare finalmente le ambizioni della squadra.