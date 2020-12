Milan, riecco Theo: problema muscolare alle spalle, ok contro Sassuolo e Lazio

Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa mercoledì sera nel turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri si sono presentati al Ferraris senza diverse perdine infortunate: da Bennacer a Kjaer, da Gabbia a Ibrahimovic. Contro la banda di Maran però, Pioli non ha potuto schierare neppure il terzino sinistro Theo Hernandez, ancora tra i protagonisti più in forma di questo avvio di stagione e reduce dalla doppietta di San Siro domenica sera contro il Parma. Secondo quanto riportato da SkySport, l’ex Real Madrid avrebbe pienamente smaltito l’affaticamento al flessore che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida contro i rossoblu. Il laterale francese sarà dunque regolarmente in campo nella sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo, per poi prepararsi all’ultima gara prima della sosta natalizia contro la Lazio.