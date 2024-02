Milan-Rennes 3-0, Pioli ipoteca gli ottavi di finale di Europa League

Milan-Rennes, termina con una vittoria la sfida di Europa League con i rossoneri che ipotecano con un turno di anticipo gli ottavi

Oltre la Roma per i playoff di Europa League è sceso in campo anche il Milan di Pioli contro il Rennes. Ad avere la meglio è stata la formazione di Pioli, che ha vinto per 3-0 grazie alle reti realizzate da Loftus-Cheek, il quale realizza una doppietta al 32′ e al 47′ e al 52′ con Leao. I rossoneri quindi blindano già gli ottavi