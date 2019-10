Milan, Pioli: «Astori sarebbe contento di vedermi qui»

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Durante la conferenza stampa di presentazione, non è mancato il suo pensiero per Astori

Una nuova avventura per Stefano Pioli. Il percorso dell’ex allenatore della Lazio, al Milan, è iniziata con la canonica conferenza stampa: un’occasione per presentare tutti i progetti e le ambizioni del mister alla guida dei rossoneri. In chiusura, un pensiero commosso non poteva non andare ad Astori: «Sono sicuro che Davide in questo momento è contento di sapere che io sono qui: ho avuto la fortuna di conoscere Davide, rimarrà sempre nei miei pensieri perché è una persona speciale».