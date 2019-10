Italia-Grecia, designato l’arbitro Karasev: con la Lazio…

Sergey Karasev sarà l’arbitro di Italia-Grecia. Il direttore di gara non è un nome nuovo in casa Lazio

Sergej Karasev arbitrerà Italia-Grecia, valevole per la qualificazione agli Europei del 2020. Il direttore di gara russo sarà accompagnato dal lavoro degli assistenti Demeshko e Gavrilin e dal IV Uomo Meshkov. In casa Lazio, però, il fischietto prescelto è un nome già conosciuto: arbitrò i biancocelesti nella partita contro il Borussia Mönchengladbach, negli ottavi di Europa League. In quell’occasione, concesse ben tre rigori ai tedeschi espellendo anche Dias nel secondo tempo.