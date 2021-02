Milan, sono 15 i rigori in stagione. Il record della Lazio è vicino

Con quello di stasera contro la Roma, sono 15 i rigori assegnati al Milan in stagione. Il record della Lazio è vicino

Diventano 15 i rigori assegnati al Milan in stagione. Durante il match contro la Roma infatti, l’arbitro Orsato ha decretato la massima punizione in favore dei rossoneri per fallo di Fazio su Calabria.

Il record appartiene alla Lazio e risale alla scorsa stagione, con 18 penalty a favore. Con 14 giornate al termine del campionato, il Milan è sempre più vicino al record dei biancocelesti.