Milan-Lazio, dove vedere il match del Meazza in tv e streaming

Milan-Lazio, alla vigilia della delicata sfida del Meazza di campionato ecco dove poter seguire l’incontro in tv e streaming

Provare ad archiviare velocemente il match di ieri con l’Inter e ripartire, questo è l’obiettivo della Lazio di Baroni in vista di una sfida bis al Meazza di domenica contro il Milan questa volta. Il match contro i rossoneri è fondamentale per il quarto posto Champions sia per i biancocelesti che per i rossoneri e sarà trasmesso domenica su Dazn alle ore 20.45