Milan Lazio, al Meazza va in scena il match dal gol assicurato: il dato sulle precedenti sfide non lascia dubbi

Milan Lazio, il match tra le due compagini è sempre stato caratterizzato da gol e ripercorriamo infatti il dato relativo ai precedenti incroci

Archiviata e metabolizzata la sconfitta contro l’Inter che non le consente di approdare in semifinale, per la Lazio è già tempo di campionato visto che domenica sera arriva sulla strada dei biancocelesti nuovamente l’incrocio con il Meazza questa volta però con il Milan. La sfida con i rossoneri è sempre stata caratterizzata sia a Milano che a Roma con tanti gol, ne è un esempio la gara di andata che fini 2-2 tra le due compagini. Il dato relativo ai gol complessivi tra le due squadre recita quanto segue: 307 reti per la squadra rossonera, mentre 225 per le aquile romane. L’ultimo 0-0 risale nella semifinale del 2019 all’Olimpico di Coppa Italia.