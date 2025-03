Milan Lazio 1-2, biancocelesti nuovamente in vantaggio grazie a Pedro su rigore!

Condividi via email

Milan Lazio, i biancocelesti tornano nuovamente in vantaggio grazie alla rete su calcio di rigore da parte del calciatore spagnolo

Vince la Lazio il posticipo serale del Meazza che chiude la domenica di serie A, contro il Milan dell’ex biancoceleste Conceicao. A realizzare la rete che ha consolidato i tre punti è stato Pedro il quale al 98′ in modo glaciale non ha dato scampo a Maignan. Tale realizzazione consente alle aquile di blindare la sua corsa per la zona Champions