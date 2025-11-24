Milan, Saelemaekers avvisa la Lazio: «Adesso dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite»

Milan, Saelemaekers pensa già alla Lazio: «Dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite»

La vittoria nel Derby della Madonnina ha riportato entusiasmo e fiducia in casa rossonera. Tra i protagonisti della serata spicca Alexis Saelemaekers, autore di una prova generosa e tatticamente preziosa.

Nel post‑gara, l’esterno belga ha parlato ai microfoni di Milan TV, esprimendo tutta la sua soddisfazione per un successo fondamentale e sottolineando lo spirito di compattezza che anima lo spogliatoio guidato da Massimiliano Allegri. Ecco le parole verso la Lazio:

DECISIVO IN CAMPO – «Sento la fiducia di tutti quest’anno. Dò il mio tutto quest’anno per provare ad aiutare la squadra, che sia in fase difensiva ed offensiva. Per il momento sta funzionando bene. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite».

LE SENSAZIONI – «Sono molto fiero di questa squadra, oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile. Eravamo tutti uniti, come una famiglia, nei momenti belli e brutti. Una vittoria oggi, secondo me la cosa più bella che potesse succedere. Siamo molto contenti per tutti i nostri tifosi e continuiamo così».

LA GIOIA DEL DERBY – «Bellissimo. Il derby di Milano è una cosa incredibile, e onestamente dopo una partita così le emozioni che sentiamo sono incredibili».

