Milan Lazio, Lazzari sfida lo spauracchio Theo Hernandez: velocisti sulle fasce a San Siro

Tra le sfide più proibitive della stagione per Manuel Lazzari. Al Meazza mercoledì sera andrà in scena il duello con l’uomo copertina del Milan di Pioli dopo Ibrahimovic, Theo Hernandez. L’ex Real Madrid si è dimostrato in un anno e mezzo in Italia un fattore sulla corsia, e nelle ultime partite ha segnato una doppietta al Parma nella rimonta 2-2 a Milano, e fornito un fantascientifico assist per il raddoppio di Saelemaekers a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultimo weekend. Come Hernandez, anche Manuel Lazzari è arrivato a Roma senza i riflettori puntati, ma in pochissimo tempo ha dimostrato ottime doti. L’ex SPAL (2 reti e 3 assist complessivi con la Lazio) non regge il confronto in termini di gol e assist (già 3 gol e 5 assist in stagione per il classe 1997 rossonero, nella prima stagione in Italia ha chiuso con 7 gol e 5 passaggi vincenti), ma duellerà in velocità con il collega. Da chi uscità vincitore sulla fascia dipenderà molto dell’esito della sfida di San Siro in programma il 23 dicembre, all’antivigilia di Natale.