Verso Milan-Lazio, due rossoneri pronti al rientro: le ultime

Arrivano buone notizie in casa Milan in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, con due giocatori che sono pronti al rientro

Domenica la Lazio andrà a fare visita al Milan dell’ex Conceicao, con entrambe le squadre che sono chiamate a riscattare i passi falsi avvenuti nelle ultime uscite ufficiali. Bisogna ancora capire su quali uomini potranno fare affidamento i due allenatori, con l’ex Porto che in queste ore sembra aver ricevuto buone notizie dall’infermeria.

Sia Walker che Loftus-Cheek sembrano infatti aver recuperato la loro condizione, ma quasi sicuramente non saranno nella lista dei convocati per il match contro il Bologna. Resta quindi da capire se riusciranno a prendere parte nel match contro la squadra di Baroni, o se, invece, bisognerà ancora attendere per rivederli in campo.