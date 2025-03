Verso Milan-Lazio, i rossoneri primeggiano in un dato: ecco quale

Condividi via email

Il Milan di Conceicao si prepara a ricevere la Lazio di Baroni, con i rossoneri che al momento sono l’unica squadra italiana a mantenere attivo un dato importante

Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio della super sfida di San Siro tra Milan e Lazio, con le due squadre che sono alla ricerca di punti fondamentali in ottica di quelli che sono i rispettivi obiettivi. C’è però un dato al quale prestare particolare attenzione, dato che i rossoneri sono l’unica squadra italiana a non aver subito neanche un gol su calcio di rigore in questa stagione. L’ultimo risale al maggio del 2024, subito contro il Genoa da Mateo Retegui.